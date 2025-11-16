Il y a quelques semaines, nous testions l'AYANEO 3, nouvelle console portable de la marche et signe d'un renouveau de la puissance de ces petites machines sous l'impulsion des puces imaginées par AMD.

L'AYANEO 3 est équipée d'un processeur de génération Strix Point, le Ryzen AI 9 HX 370 doté de pas moins de 12 cœurs CPU en Zen 5 et 16 unités de calcul GPU en RDNA 3.5. Pour autant, il existe une machine portable plus puissante au sein du catalogue AYANEO. Enfin, une machine qui n'est certes pas encore disponible mais qui, seulement deux jours après la publication de notre test de l'AYANEO 3, a fait l'objet d'une actualité intéressante.