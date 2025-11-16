Véritable monstre de puissance, la future console NEXT II d'AYANEO est enfin présentée autrement que par des rendus assez éloignés de la réalité.
En juillet dernier, la marque chinoise AYANEO était la première à annoncer une console de jeux portable équipée du très puissant processeur AMD Ryzen AI Max 395+, la NEXT II. Depuis, les nouvelles se sont faites rares… jusqu'à aujourd'hui.
L'AYANEO NEXT II intègre un Ryzen AI Max 395+
Il y a quelques semaines, nous testions l'AYANEO 3, nouvelle console portable de la marche et signe d'un renouveau de la puissance de ces petites machines sous l'impulsion des puces imaginées par AMD.
L'AYANEO 3 est équipée d'un processeur de génération Strix Point, le Ryzen AI 9 HX 370 doté de pas moins de 12 cœurs CPU en Zen 5 et 16 unités de calcul GPU en RDNA 3.5. Pour autant, il existe une machine portable plus puissante au sein du catalogue AYANEO. Enfin, une machine qui n'est certes pas encore disponible mais qui, seulement deux jours après la publication de notre test de l'AYANEO 3, a fait l'objet d'une actualité intéressante.
La NEXT II est effectivement un modèle particulièrement ambitieux qu'AYANEO a dévoilé le 30 juillet dernier. Au programme, un processeur AMD de génération Strix Halo, le Ryzen AI Max 395+ lequel n'intègre rien de moins que 16 cœurs CPU en Zen 5 et 40 unités de calcul GPU en RDNA 3.5. Autrement dit, une puce bien plus musclée que celles de la génération Strix Point et sans doute capable de faire tourner tous les jeux du moment aussi bien qu'une carte graphique dédiée mobile NVIDIA GeForce RTX 4070M.
Jusqu'à présent, cette AYANEO NEXT II n'était qu'un produit « prototype » dont personne n'avait pu découvrir le réel design. AYANEO avait bien présenté des rendus, mais soulignait à chaque fois – comme ci-dessus – qu'ils ne s'agissait pas de la version finale du produit.
Un modèle « grande taille » de presque 1 kg ?
Grâce à nos confrères de Notebookcheck et VideoCardz, cette version finale de la NEXT II semble maintenant bien connu. En effet, la firme chinoise a présenté à Frandroid, un modèle « final ».
On peut supposer qu'AYANEO a rencontré quelques difficultés à « faire tenir » la puce AMD dans le volume d'une console portable sachant que la NEXT II est la seule et unique console à intégrer cette puce avec une batterie interne. Ainsi, la GPD Win 5 – première console avec ladite puce – se repose sur une batterie externe pour laisser plus de place au système de refroidissement.
Avec le nouveau dessin de la NEXT II, AYANEO adopte une approche finalement très proche de ce qu'elle avait déjà retenu il y a maintenant deux ans sur la KUN, son plus gros modèle de console portable. Les dimensions réelles de la NEXT II n'ont pas été données par AYANEO, mais rappelons que la KUN mesure 325 mm de large et intègre un écran de 8,4 pouces.
De plus, cette même KUN pèse un peu plus de 900 grammes, ce qui ne serait pas un poids surprenant pour la NEXT II dont la sortie n'est toujours pas donnée officiellement, mais pour laquelle nos confrères indiquent qu'elle est « presque prête pour son lancement ». Compte tenu du coût de la puce AMD et des autres spécifications de la console, on peut s'attendre à un tarif prohibitif. À suivre…