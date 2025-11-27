Aux commandes de cette création improbable, on trouve Gustavo Bonzanini, designer basé à Singapour et passionné de culture pop. Son projet, baptisé AIR SNES, détourne une paire de Nike Air Max 90 en console fonctionnelle. L’idée lui est venue en observant des collaborations entre marques de chaussures et jeux vidéo, et en se demandant pourquoi ces modèles inspirés de consoles n’en étaient jamais vraiment. Alors, il a décidé de fabriquer la sienne.

Au cœur de la chaussure, logée dans la languette, se trouve un Raspberry Pi Zero W configuré avec RetroPie, capable de lancer les jeux SNES sans difficulté. Le tout est alimenté par une batterie offrant environ 30 minutes de jeu, ce qui transforme littéralement la sneaker en machine portable — même si l’on se doute que personne ne jouera en marchant.

Pour jouer, il suffit de connecter la chaussure en HDMI à un écran (oui oui, vous avez bien lu). Et pour les puristes, Bonzanini a même intégré un convertisseur analogique permettant d’utiliser des connecteurs RCA, comme sur les TV d’époque. La chaussure est compatible avec les manettes SNES originales, mais aussi avec les kits Bluetooth 8BitDo, pour une expérience plus moderne.