Une paire de sneakers capable de faire tourner Donkey Kong Country comme une vraie Super Nintendo ? C’est l’idée folle, et parfaitement fonctionnelle, d’un designer brésilien qui mêle mode et rétro-gaming.
Pour célébrer les 35 ans de la Super Nintendo, un créateur a eu une idée que même les fans les plus extrêmes n’auraient probablement jamais osé imaginer : transformer une Nike Air Max 90… en console jouable. Dans un monde où les collaborations entre marques de sneakers et franchises vidéoludiques se multiplient, ce projet pousse le concept à son extrême. Ce n’est ni un gadget marketing ni un concept en 3D : c’est un objet réel, bricolé à la main, qui fonctionne comme une véritable SNES. En fusionnant culture streetwear et nostalgie, le designer veut surtout montrer jusqu’où peut aller cette rencontre entre tech et mode. Et le résultat est aussi improbable que fascinant.
Branchez votre basket à votre TV : vous êtes prêts à jouer
Aux commandes de cette création improbable, on trouve Gustavo Bonzanini, designer basé à Singapour et passionné de culture pop. Son projet, baptisé AIR SNES, détourne une paire de Nike Air Max 90 en console fonctionnelle. L’idée lui est venue en observant des collaborations entre marques de chaussures et jeux vidéo, et en se demandant pourquoi ces modèles inspirés de consoles n’en étaient jamais vraiment. Alors, il a décidé de fabriquer la sienne.
Au cœur de la chaussure, logée dans la languette, se trouve un Raspberry Pi Zero W configuré avec RetroPie, capable de lancer les jeux SNES sans difficulté. Le tout est alimenté par une batterie offrant environ 30 minutes de jeu, ce qui transforme littéralement la sneaker en machine portable — même si l’on se doute que personne ne jouera en marchant.
Pour jouer, il suffit de connecter la chaussure en HDMI à un écran (oui oui, vous avez bien lu). Et pour les puristes, Bonzanini a même intégré un convertisseur analogique permettant d’utiliser des connecteurs RCA, comme sur les TV d’époque. La chaussure est compatible avec les manettes SNES originales, mais aussi avec les kits Bluetooth 8BitDo, pour une expérience plus moderne.
Plus qu'un produit : un objet d'art qui rend hommage à la console historique de Nintendo
Si l’objet déchaîne les passions sur les réseaux, Bonzanini le rappelle : il ne s’agit pas d’un produit commercial, mais d’une pièce unique. L’AIR SNES est avant tout une œuvre artistique, créée pour rendre hommage à la Super Nintendo tout en explorant les possibilités du détournement technologique. Une démarche qui vise autant à célébrer le rétro-gaming qu’à questionner la façon dont mode et tech se rapprochent.
Le designer explique vouloir pousser plus loin le mélange de cultures : sneakerheads, fans de rétro et créateurs DIY. Le résultat prouve qu’un objet du quotidien peut devenir une console, et qu’une console mythique peut revivre sous une forme totalement inattendue. Une manière de rappeler que l’innovation peut aussi naître de la nostalgie et du détournement ludique.
En revanche, inutile d’attendre une mise en vente : cette paire reste un one-shot, conçu spécialement pour l’anniversaire de la Super Nintendo. Un clin d’œil aussi génial qu’inutile, mais qui montre qu’il existe encore des idées folles dans l’univers de la tech — et que certaines valent clairement le coup d’œil.