En parcourant les nombreux stands et halls de l'IFA 2025, je suis tombé sur ce mini PC qui m’a tout de suite tapé dans l’œil. Un mini-PC dans le boîtier miniaturisé d'une NES ?! Incroyable, mais vrai, AceMagic n'a pas froid aux yeux, ni au portefeuille (gare aux mises en demeure : Nintendo réagit vite), en proposant une configuration inspirée du design de la Nintendo Famicom, la NES japonaise pour les intimes.

Design Famicom pour setup d'aujourd'hui

Sous le capot, vous pourrez choisir entre les rouges ou les bleus : Ryzen AI 9 HX 370 (12 cœurs) ou Ryzen 7 8845HS (8 cœurs) côté AMD, Core i5-14450HX (10 cœurs) ou Core Ultra 5 225 (10 cœurs, non hyper-threadés) côté Intel. Deux emplacements SO-DIMM DDR5 sont disponibles pour un maximum de 64 Go de mémoire vive. Le stockage passera par un ou deux SSD au format M.2 pour une capacité de stockage maximale de 4 To.