Petit format, gros clin d’œil. AceMagic présentait à l'IFA de Berlin un mini-PC au look Famicom/NES qui cache des composants actuels et une connectique plutôt généreuse. Un mini ordi qui a vraiment de la gueule.
En parcourant les nombreux stands et halls de l'IFA 2025, je suis tombé sur ce mini PC qui m’a tout de suite tapé dans l’œil. Un mini-PC dans le boîtier miniaturisé d'une NES ?! Incroyable, mais vrai, AceMagic n'a pas froid aux yeux, ni au portefeuille (gare aux mises en demeure : Nintendo réagit vite), en proposant une configuration inspirée du design de la Nintendo Famicom, la NES japonaise pour les intimes.
Design Famicom pour setup d'aujourd'hui
Sous le capot, vous pourrez choisir entre les rouges ou les bleus : Ryzen AI 9 HX 370 (12 cœurs) ou Ryzen 7 8845HS (8 cœurs) côté AMD, Core i5-14450HX (10 cœurs) ou Core Ultra 5 225 (10 cœurs, non hyper-threadés) côté Intel. Deux emplacements SO-DIMM DDR5 sont disponibles pour un maximum de 64 Go de mémoire vive. Le stockage passera par un ou deux SSD au format M.2 pour une capacité de stockage maximale de 4 To.
Si les normes Wi-Fi et Bluetooth ne sont pas précisées, le fabricant est beaucoup plus prolixe sur la connectique du boîtier. On trouve 4 ports USB 3.2 Type-A et deux Type-C, plus des sorties HDMI et DisplayPort. Signalons aussi la présence de deux ports réseau RJ45, d'un connecteur mini-jack de 3,5 mm et d'une prise d'alimentation au format jack (étonnant de ne pas trouver un port d’alimentation USB-C sur ce type de produit).
T'as le look Coco ! ©Nicolas Guyot pour Clubic
Le bouton rouge en façade, absent de la NES d’origine, sert quant à lui à allumer le mini-PC. Ce boîtier badgé 1983 Reimagined avec une police de caractères très Nintendo de l'époque fait 12,8 cm de côté pour une épaisseur de 4,1 cm. Il devrait être disponible dans le commerce dès octobre. Si vous souhaitez cultiver votre côté geek, monter un émulateur NES élégant ou, carrément, revenir en 1983, vous savez quoi faire sans avoir à sortir la DeLorean du garage.