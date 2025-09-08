Vous connaissez les PC portables ? Vous connaissez les mini PC ? Alors pourquoi pas un mini PC avec un écran ? Ce constructeur chinois se lance dans le défi de proposer une telle machine, mais dans quel but ?
Un mini-PC, c'est toujours pratique. Moins encombrant qu'une tour avec un gros boitier, avec la possibilité de se loger sous l'écran, et même d'être transporté au besoin. Mais AcePC, un constructeur chinois, souhaite aller encore plus loin. Si l'innovation est assez impressionnante, on comprend difficilement son utilité, mais le concept nous a amusés.
Un ordinateur avec écran, mais sans batterie
N'y voyez pas ici un nouveau concept d'ordinateur portable, il n'en est rien. En effet, cette petite machine, le AcePC A6X, dotée d'un écran d'environ 10 pouces de diagonale, ne donne pas beaucoup d'informations sur sa dalle. Toutefois, la fiche technique spécifie les informations suivantes :
- Processeur : Intel Core Ultra 5 225H / Ultra 7 255H / Ultra 9 285H
- RAM : Jusqu'à 64 Go en DDR5 (2 slots)
- SSD : Jusqu'à 4 To de stockage NVMe (2 slots)
- Alimentation : 19V / 3,6A (69W)
- Connectique : 4 USB 3.0 / 1 HDMI / 1 DisplayPort / 2 USB-C / 2 RJ45 / 1 Jack 3,5 mm
Mais voilà, malgré un écran dont les détails ne sont pas encore révélés par le constructeur, la machine n'est pas dotée de batterie. Ce qui ne facilite pas tellement son transport. Même une petite batterie avec 15 minutes d'autonomie, permettant de déplacer la machine, aurait été intéressante.
Pour l'instant, cet ordinateur n'est pas encore disponible, il sera commercialisé d'ici la fin de l'année en Chine, à en croire les dires du constructeur. Il embarquera Windows 11 et sera potentiellement commercialisé en Europe, affaire à suivre.