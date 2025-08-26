À l’origine, l’a_77 n’était qu’un petit clavier modélisé en 3D, auquel ont été ajoutés un écran, des ports et des détails d’ergonomie jusqu’à former un véritable PC portable à part entière. Le concepteur précise qu’il a exploré cet objet en parallèle de son travail, et qu’il l’a documenté publiquement.

Le cœur de l’objet est un clavier à la disposition 65% avec rangée de fonctions, une touche Échap surdimensionnée et un bouton d’alimentation orange, complétés par une touche dédiée Copilot près de la barre d’espace et un « nub » de pointage sous Entrée façon ThinkPad pour piloter le curseur. La présence d’une touche Copilot n’est pas saugrenue : Microsoft l’a introduite sur les claviers Windows 11 pour lancer ses outils d’IA, ce qui renforce la plausibilité fonctionnelle de ce prototype qu'on imagine facilement adopter une puce ARM Snapdragon pour renforcer sa portabilité et son statut de PC Copilot+.