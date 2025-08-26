Conçu par Braz de Pina, Principal Product Designer chez Microsoft, l’a_77 est un exercice de style sérieux: un mini-PC pensé « clavier d’abord », avec écran tactile et une connectique actuelle, le tout dans une coque plastique colorée. Le résultat tient du « palmtop » moderne et rappelle que l’ultra-mobilité a encore des cartes à jouer, entre compromis techniques et parti-pris de design assumé.
Le format mini renaît par vagues, entretenu par des acteurs passionnés du type GPD qui osent des machines compactes mais musclées, à des tarifs souvent salés. Dans ce contexte, voir un employé de Microsoft formaliser un prototype aussi travaillé intrigue, car il transpose des codes « Surface » dans un châssis de poche, sans viser pour autant la commercialisation. Cette proposition, née d’un modèle 3D de clavier qui a « grandi » en PC portable, croise fonctionnalité et identité visuelle, deux dimensions rarement conciliées sur les ultra-compacts.
Mini‑Surface: le concept
À l’origine, l’a_77 n’était qu’un petit clavier modélisé en 3D, auquel ont été ajoutés un écran, des ports et des détails d’ergonomie jusqu’à former un véritable PC portable à part entière. Le concepteur précise qu’il a exploré cet objet en parallèle de son travail, et qu’il l’a documenté publiquement.
Le cœur de l’objet est un clavier à la disposition 65% avec rangée de fonctions, une touche Échap surdimensionnée et un bouton d’alimentation orange, complétés par une touche dédiée Copilot près de la barre d’espace et un « nub » de pointage sous Entrée façon ThinkPad pour piloter le curseur. La présence d’une touche Copilot n’est pas saugrenue : Microsoft l’a introduite sur les claviers Windows 11 pour lancer ses outils d’IA, ce qui renforce la plausibilité fonctionnelle de ce prototype qu'on imagine facilement adopter une puce ARM Snapdragon pour renforcer sa portabilité et son statut de PC Copilot+.
L’écran est tactile et adopte un ratio non standard proche d’un smartphone agrandi, ce qui réduit l’encombrement sans sacrifier l’usage de base, tandis que des haut-parleurs prennent place sur la tranche inférieure. Le châssis assume un plastique coloré (jaune, bleu, blanc), des ouïes de ventilation latérales et arrière, ainsi que quatre ports USB‑C répartis à gauche et à droite, avec l’idée d’un chargement simple et d’accessoires modernes.
Entre GPD et Surface
Le mini‑segment n’est pas un désert : les Pocket et Win de GPD font perdurer l’idée de PCs « de poche » puissants, à l’image du Pocket 4 annoncé en plusieurs configurations, de l’AMD Ryzen AI 9 HX 370 (64 Go/2 To) jusqu’au Ryzen 7 8840U (16 Go/1 To), pour des prix allant environ de 895 à 1 466 dollars hors taxes selon l’équipement.
Face à cela, l’a_77 s’attaque d’abord à l’expérience de saisie et à la « prise en main », en privilégiant le clavier, la télécommande du curseur et la sobriété de l’interface tactile, avec une connectique USB‑C moderne et des aérations visibles pour assumer la dissipation dans un si petit volume. Le matériau plastique et les couleurs vives tranchent avec la grisaille métal des ultraportables classiques, cherchant une identité « pop-tech » sans tomber dans l’ornementation gratuite.
Certains observateurs y voient un format qui parlerait aux profils techniques et nomades (développeurs, pentesters, bidouilleurs), pour des tâches ciblées et rapides en mobilité, là où un « 13 pouces » reste trop volumineux. D’autant que l’appareil conceptualise une ultra‑portabilité « jacket‑pocket », crédible avec l’alimentation USB‑C.