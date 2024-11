Côté écran, GPD mise sur une dalle LCD 2.5K de 8,8 pouces montant à 144 Hz. Elle couvre à 97 % l'espace de couleurs DCI-P3 et peut atteindre les 500 nits en luminance maximale. On retrouve par ailleurs une connectivité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3 sur le petit Pocket 4, qui se dote enfin d'une connectique USB-4 pour venir y brancher un GPU externe au besoin.

On apprend également qu'un module EIA RS-232 est proposé séparément (à 20 dollars) pour connecter d'anciens périphériques. Pour 125 dollars cette fois, il est également possible de mettre la main sur un module 4G LTE, de manière à profiter d'une connectivité cellulaire.

L'appareil pèse pour le reste 770 grammes seulement et d'avère à peine plus encombrant qu'un portefeuille. Il embarque pourtant un pavé tactile et un clavier complet afin d'être utilisable comme un vrai PC, sans périphériques externes, ce qui lui donne un avantage sur les consoles portables Windows, par exemple.