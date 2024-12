GPD s'amuse ici à comparer sa console à un Steam Deck qui n'est déjà pas la plus imposante des machines disponibles et pourtant, l'écart est bien là. Bien sûr, dans un tel volume, on ne peut pas faire tenir une batterie énorme, mais elle est tout de même de 45,62 Wh. Le processeur est lui associé à 32 Go de LPDDR5x à 7 500 MT/s alors que le stockage repose sur un SSD 2280 de 1 ou 2 To.

Il est à noter que GPD propose diverses options de configuration et, notamment, une option 4G qui vient en plus du classique combo WiFi 6E/Bluetooth 5.3. Pour achever cette fiche technique, notons la présence d'un port USB 4 40 Gbps et d'un autre en USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps), les deux étant en Type-C, ainsi que d'un lecteur de microSD.