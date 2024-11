La première intègre une dalle de 8,4 pouces de diagonale, quand la seconde va encore un peu plus loin, avec 8,8 pouces. De telles dimensions posent un problème de préhension pour des consoles qui, logiquement, sont bien plus larges que leurs concurrentes. Mais, plus gênant encore, les consoles sont bien plus lourdes : 854 grammes pour la Legion GO, et même 950 grammes pour la KUN.

Et c'est bien le problème posé par le projet de Tencent. Sa 3D One est une console portable à la forme plutôt conventionnelle, mais avec un écran tout simplement énorme de 11 pouces de diagonale !