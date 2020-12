GPD Win annonce la 3e génération de son mini portable gaming

Ainsi, nous nous rendons compte que GPD reste fidèle à Intel avec l'intégration, selon le modèle retenu, d'un Core i5-1135G7 ou d'un Core i7-1165G7 épaulé par 16 Go de LPDDR4X à 4266 MHz et un SSD NVMe de 1 To. Bien sûr, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0 sont de la partie.