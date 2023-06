GPD troque le Ryzen 6800U de sa Win 4 pour du Ryzen 7000

Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit cependant de profiter d'un duo de cœurs Zen 4 (8 ou 6) et de cœurs RDNA 3 (12 ou 8) pour quelque chose de plus moderne et de plus puissant. La recherche de puissance se retrouve d'ailleurs dans certaines options de la petite machine. Elle peut effectivement être accompagnée d'un maximum de 64 Go de LPDDR5x-7500 (contre 32 Go de LPDDR5-6400) et profiter d'un SSD de 4 To (contre 2 To).

Pour le reste, les caractéristiques de la machine semblent rigoureusement identiques, avec toujours ce clavier coulissant en disposition QWERTY, cette batterie de 45,62 Wh, les normes sans fil 4G (option), Wi-Fi AX et BT5.2. Enfin, dimensions et poids sont aussi les mêmes : 22 x 92 x 2,8 centimètres pour 598 grammes.

Reste à connaître le surcoût engendré par ces différentes améliorations, sachant qu'il semble être question de proposer encore un peu plus de variété dans les configurations disponibles.