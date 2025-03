Décliné en deux versions (T1000 et T1000 Super), l'appareil pèse pour sa part entre 4,8 et 5,2 kg et peut embarquer un AMD Ryzen 7 9800X3D ou un Intel Core Ultra 9 285K, couplé (au maximum) à une GeForce RTX 5090 de bureau et ses 32 Go de mémoire vidéo embarqués. Les T1000 et T1000 Super s'appuient pour le reste sur une carte mère ITX « standard » avec toutes les connectiques que l'on est en droit d'attendre d'un PC de bureau. On y retrouve enfin un écran de 17,3 pouces 3K et 120 Hz, couvrant intégralement le spectre DCI-P3.

Compte tenu du concept de l'appareil, UHPILCL ne parle pas vraiment de « PC portable », mais plutôt d'un produit « facile à transporter » de 420 x 340 x 46 mm au maximum. Son système de watercooling utilise enfin de l'eau distillée et a été conçu pour pouvoir être drainé et rempli à l'envi. Quant à l'alimentation, elle est intégrée : il ne reste plus qu'à brancher un cordon fourni ou utiliser le câble d'une bouilloire ou d'un micro-ondes, UHPILCL assure que ça marche aussi.

Pour l'instant, UHPILCL n'a donné aucun tarif pour son T1000/T1000 Super, quant à la page Kickstarter du projet, elle n'est pas encore pleinement active : aucun objectif de financement n'est pour l'instant mentionné. Cela dit, si ce projet est mené à bien, il s'agira à n'en point douter d'un produit à surveiller… ne serait-ce que pour sa dimension insolite.