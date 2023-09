Lenovo crée l'événement, avec son premier PC Legion à refroidissement liquide !

Tout ceci est très alléchant sur le papier, mais risque de faire mal à votre compte en banque. Lenovo propose deux modèles. Comptez 4 999 euros pour celui armé d’une RTX 4080, d’un SSD (et non d'un HDD) de 1 To et des 32 Go de DDR5-6400 ; 5 999 euros pour celui équipé d’une RTX 4090, d’un SSD de 2 To et de 64 Go de DRR5-5600. Autant dire que cette machine cible quelques joueurs fortunés, mais surtout les professionnels.