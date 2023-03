Ordinateurs portables gamer : comment Lenovo veut réduire les nuisances sonores grâce à l'IA

Quoi qu'il en soit, les nouveaux Legion Slim 7 disposent d'un écran au format 16:10 et d'options QHD+/ 240 Hz ou 3,2K /165 Hz, au choix. Leurs claviers « Legion TrueStrike » profitent, quant à eux, d'un rétroéclairage RGB touche par touche, d'un pavé numérique et d'une profondeur de course de 1,5 mm selon Lenovo. Plus abordables, les modèles Slim 5 de 16 pouces se contentent, pour leur part, d'un écran Full HD+ / 240 Hz. La variante de 14 pouces, elle, pourra par contre s'équiper d'une dalle OLED et d'un clavier à rétroéclairage sur quatre zones, souligne The Verge.

Les prix de départ de ces différents modèles s'étaleront pour leur part de 1 300 à 1 800 euros environ. Nous devrions enfin les trouver chez les revendeurs à compter d'avril pour les configurations Intel, et plus tard en mai pour les moutures Intel. Le Slim 5 de 14 pouces devrait, pour sa part, arriver sur le marché en octobre… à un prix qui n'a toutefois pas encore été annoncé.