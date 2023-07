AMD lance son premier CPU mobile avec 3D V-Cache, le Ryzen 9 7945HX3D

Dans un premier temps au moins, l'intégration du 3D Vertical Cache au monde mobile ne concernera qu'un seul processeur, le Ryzen 9 7945HX3D. De plus, ce processeur ne concernera, lui, qu'un seul fabricant pour un seul PC… là encore, au moins dans un premier temps.

Le fabricant en question n'est autre qu'ASUS et le PC, un portable baptisé ROG Stric Scar 17 X3D. Cette limitation et la référence du portable concerné ne sont pas non plus une surprise : le nom de ce laptop était celui qui avait été relayé par les récentes rumeurs.