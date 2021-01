Tachys, un nouveau fabricant taïwanais, couplerait Ryzen 7 5800H et RTX 3060 dans ce laptop élégant... et pas cher

Baptisé Vortex 15, ce PC portable de 15,6 pouces pourrait voir son tarif approcher les 1 200 ou 1 300 euros en France, s'il venait toutefois à être commercialisé par chez nous. Il n'en serait pas moins attractif puisque dans un châssis inspiré des Razer Blade 15 l'appareil intégrerait un processeur AMD Ryzen 7 5800H et une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3060. Si personne n'est dupe quant à leur existence, ces composants n'ont pas encore été annoncés. Il est donc surprenant que Tachys en fasse clairement mention sur son site officiel, d'autant plus que les autres constructeurs restent pour l'instant très discrets sur la question en attendant le coup d'envoi du CES.

Quoi qu'il en soit, ce duo CPU / GPU serait couplé à 16 Go de DDR4, tandis qu'on trouverait sur ce Vortex 15 un SSD M.2 de 1 To pour le stockage. Une configuration plutôt solide, donc, à laquelle s'ajouterait une dalle IPS Full HD et 144 Hz.