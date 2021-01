Dasung présente un écran e-ink de 25 pouces, une solution parfaite pour la bureautique ?

Windows et macOS proposent nativement des solutions pour basculer sur un affichage plus chaud en soirée afin de limiter la fatigue oculaire et les fabricants de moniteurs mettent depuis quelques années l'accent sur l'atténuation de la lumière bleue pour leurs écrans. Le Dasung Paperlike 253 adopte pour sa part une solution nettement plus radicale. Cet écran mise en effet sur la technologie e-ink, la même que celle de votre liseuse.