Nikon souhaiterait réduire sa dépendance à Intel en tant que client

Nikon, autrefois premier fournisseur d’équipements de fabrication de semi-conducteurs au monde, ne possède maintenant plus que 7% des parts de marché de ce secteur. Le principal client de la firme nippone n’est autre qu’Intel, à qui se destinent entre 70% et 90% des machines qu’elle produit. Seulement, la société américaine n’est plus aussi demandeuse qu’à une époque. Pour cette raison, Nikon aspire à réduire sa dépendance envers Intel et à trouver de nouveaux clients, notamment grâce à une politique tarifaire agressive.