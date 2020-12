Nikon délocalise l’intégralité de sa production de boîtiers photo en Thaïlande

Si l’information a fait l’effet d’une bombe, elle était plutôt prévisible : les hybrides Nikon Z6 et Z7 sont d’ores et déjà fabriqués au pays du sourire. Le reflex D6 et les autres boîtiers Nikon suivront le mouvement dès 2021. Quant aux futurs utilisateurs, ils ne devraient voir aucune différence dans la qualité des boîtiers.