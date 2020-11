Les futurs objectifs RF de Canon dévoilés par des rumeurs

Côté téléobjectifs, le fabricant japonais semble se tourner vers les professionnels en quête d’une qualité d’image sans faille. Après avoir introduit les 600 mm et 800 mm f/11 IS STM, deux références qui s’adressent plutôt à un public amateur, Canon aurait dans l’idée de proposer pas moins de cinq nouveaux téléobjectifs : un 400 mm f/2.8L IS USM, un 500 mm f/4L IS USM, un 600 mm f/4L IS USM, un 800 mm f/5.6L IS USM et enfin un 1 200 mm f/8L IS USM. Si les tarifs de ces objectifs devraient tutoyer les cimes, ils n’en demeurent pas moins séduisants aux yeux de tout photographe professionnel animalier ou sportif.