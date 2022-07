Nikon lâcherait le reflex pour mieux se concentrer sur l'avenir

Deuxième plus gros producteur d'appareils reflex derrière Canon, Nikon prendrait là une décision pour le moins surprenante. La marque voudrait se concentrer sur les appareils hybrides dits mirrorless, qui offrent de meilleures opportunités pour le futur. Pour rappel, les appareils hybrides convertissent la lumière qui atteint les capteurs en signaux électriques, contrairement aux appareils reflex dont les miroirs réfléchissent la lumière vers le système optique qui forme l'image.

Les hybrides sont de plus en plus performants, en plus de reposer également sur un système d'objectifs interchangeables, ils sont capables d'embarquer des technologies plus poussées, comme le suivi de détection de sujet et les capacités d'une intelligence artificielle. Ces atouts en font des concurrents compromettants pour les reflex, qui sont d'ores et déjà passés au second plan sur le marché.

Les hybrides sont aussi souvent plus légers et plus compacts. Ils affichent une vitesse d'obturation largement supérieure à celle des reflex, qui sont ralentis par la mécanique de l'obturateur. Par exemple, le dernier hybride de Nikon, le Z9, peut capturer jusqu'à 120 images par seconde.