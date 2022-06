Pour Sony les appareils photo de smartphones seront bientôt plus performants que les appareils photo reflex

Les choses pourraient toutefois changer si l'on en croit Terusi Shimizu, président et directeur général de Sony Semiconductor Solutiions. Lors d'un briefing commercial qui s'est déroulé il y a quelques jours, le dirigeant a affirmé que la qualité d'image produite par les smartphones pourraient égaler voire dépasser celle des réflex d'ici 2024.

Les capteurs placés sur les téléphones prennent de plus en plus de place et les constructeurs n'hésitent pas à intégrer des objectifs et des modules photo toujours plus proéminents pour garantir les meilleures performances possibles.

Si les deux appareils sont bien partis pour cohabiter, cette prévision est une bonne chose pour le consommateur. Il se vend évidemment bien plus de smartphones chaque année dans le monde que d'appareils photo et l'augmentation de la qualité d'image ne peut être que bénéfique pour l'ensemble des utilisateurs, assurés d'obtenir un résultat toujours plus qualitatif sur leurs appareils.

Rendez-vous dès lors en 2024 pour juger sur pièce si les dires de Terusi Shimizu se révèlent corrects et si les smartphones rivalisent enfin avec les images prises par un bon vieux réflex.