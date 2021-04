Sony toujours leader sur le marché des capteurs photos pour smartphones

Porté par une demande en hausse constante, le marché des capteurs photo pour smartphones se porte très bien (13 % d’augmentation sur un an pour atteindre 15 milliards de dollars). Il faut dire que, depuis deux ans, les constructeurs semblent avoir pris à cœur d’intégrer des modèles non seulement de meilleure définition, mais aussi plus grands pour autoriser de meilleures photos en basse luminosité.

Et pour l’heure, la suprématie de Sony dans la conception de capteurs n’est pas en grand danger. Avec 46 % des parts du marché, le Japonais devance largement un Samsung en recul de 3 points par rapport à sa performance au premier semestre 2020 (29 % sur l’année contre 32 % au Q1 2020). Loin derrière, on retrouve OmniVision (10 %), dont les produits sont généralement intégrés à des smartphones plus abordables (et modestes).