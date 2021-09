Samsung vise des capteurs de 576 Mpx d'ici 2025, mais pour quoi faire ?

Avant toute chose, comme aujourd’hui, les capteurs à haute définition pourront continuer à apporter de la souplesse d’emploi. En fonctionnement normal, les petits pixels sont généralement regroupés par 2 ou 4 (ou plus) afin de ne former qu’un unique pixel plus gros, laissant entrer plus de lumière et permettant de réduire le bruit de l’image. Ainsi, un capteur de 64 Mpx est souvent utilisé dans un mode 16 Mpx, mais l’option très haute résolution reste accessible à l’utilisateur ou utilisatrice pour prendre en photo un objet lointain, ou n’importe quelle photo détaillée. On peut compter sur le fait que les futurs capteurs de 500 ou 600 Mpx disposeront également de telles technologies de pixel-binning.