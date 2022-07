Nikon présente le Z30, son nouveau boîtier aussi à l'aise en photo qu'en vidéo

Il est petit, il s'y connait en vidéo et il débarque cet été. Le Z 30 s'adresse à ceux qui désirent laisser leur smartphone de côté et passer au niveau supérieur sans s'encombrer d'un gros boîtier difficile à appréhender. La solution idéale pour vloguer en toute simplicité et profiter du savoir-faire de Nikon en matière d'objectifs et d'accessoires pour faire sauter les barrières de la créativité.