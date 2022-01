Canon mise sur les hybrides et arrête les appareils photo reflex pro

L’information ne surprendra personne, tant les parts de marché du DSLR se réduisaient comme peau de chagrin au fil des années. La demande des professionnels s’oriente aujourd’hui massivement vers les appareils sans miroir, qui bénéficient maintenant de meilleures performances pour un encombrement et un poids incomparables à ceux d’un DSLR classique.

L’évolution technologique et technique des mirrorless ne pouvait que condamner les reflex. Ce constat est partagé par le P.-D.G. de Canon, Fujio Mitarai : « Le modèle phare de reflex numérique de Canon est connu sous le nom de série "EOS-1", dont le premier est apparu en 1989. Le dernier modèle sorti en 2020, l’EOS-1D X Mark III, sera le dernier modèle. Les besoins du marché s'orientent de plus en plus vers les appareils photo sans miroir. »

Canon n’a toutefois pas précisé de date exacte de l’arrêt de production du 1-D X Mark III.