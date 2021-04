Canon officialise le développement de l’EOS R3, un hybride pensé pour la photo sportive

En parallèle de l'annonce de l'EOS R3, Canon a dévoilé trois nouveaux objectifs : le RF 100 mm f/2.8L Macro IS USM, spécialisé en macro-photographie, le RF 400 mm f/2.8L IS USM et le RF 600 mm f/4L IS USM, deux téléobjectifs pensés pour la photographie sportive et animalière.