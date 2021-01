Sony dévoile l’hybride Alpha 1, un monstre de puissance à 7 300€

De la réactivité, le boîtier en a bien besoin. Celui-ci est en effet capable de capturer jusqu’à 30 images par seconde en rafale, avec autofocus et sans voile noir entre les prises. Une première mondiale que l’on peut qualifier de petite prouesse, dont les photographes sportifs et animaliers pourront abuser à l’envi. Ajoutons à cela un autofocus de 759 points de détection couvrant 92 % de la surface du capteur, incluant une détection des yeux compatible avec les humains, les animaux et les oiseaux, et enfin des calculs de mise au point 30 % plus efficaces que ce que propose l’a9 II. En bref, l’autofocus de l’Alpha 1 devrait répondre présent quelle que soit la situation, même en photographiant à 30 ip/s. On savait Sony sur la première marche du podium en termes de mise au point, et le fabricant fait encore une fois mouche.