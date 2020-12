Leica dévoile le SL2 S, un hybride plein format à l'aise en photo comme en vidéo

L'interface dédiée à la vidéo laisse apparaître des informations bien utiles, comme le timecode ou encore la possibilité d'appliquer des LUTs intégrés qui offrent plus de contrôle de la colorimétrie et donc plus de souplesse en post-traitement. Leica annonce d'ores et déjà qu'une mise à jour du firmware au printemps 2021 permettra, entre autres, la prise en charge de la norme de compression HEVC et le monitoring en forme d'onde.