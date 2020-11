Fujifilm présente le GFX100 IR, son nouvel hybride spécialisé dans la photo infrarouge

Dans un communiqué publié ce 25 novembre, Fujifilm annonce le lancement du GFX100 IR, un appareil photo hybride moyen format à la fiche technique vertigineuse. Et pour cause, le boîtier ne se destine pas au grand public, mais bien à la prise de vue scientifique. Ici, « IR » désigne « infrarouge » et c'est bien le point fort de l'appareil photo.