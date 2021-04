Enfin lancé, le Pentax K-3 Mark III pourrait bien être le dernier DSLR à être produit

Si les DSLR restent d’excellents boîtiers, les dernières actualités laissent entrevoir la fin du voyage. Nikon a annoncé cesser la production de deux de ses entrées de gamme les plus populaires, les D3500 et D5600, alors que Canon fait le ménage dans son parc d’objectifs EF. Ce dernier a récemment déclaré ne plus produire de 85 mm f/1.2 USM II, de 70-200 mm f/4 IS USM II et de 200 mm f/2L IS USM. Le but est, pour les deux fabricants, de se concentrer sur la production de boîtiers hybrides, optiques et accessoires consacrés. Bref, de renouveler l’industrie de la photo qui trouve un nouveau souffle dans le passage à l’hybride.