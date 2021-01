L’APS-C X-E4 et deux nouveaux objectifs débarquent chez Fujifilm

Cette longueur de focale, située entre les iconiques 23 mm et 35 mm, promet de beaux résultats dans une large variété de situations. Un objectif à garder à portée de main dans son sac photo, pour la vie de tous les jours, la photo de rue ou de paysages. Il est par ailleurs résistant aux intempéries et capable de supporter des températures allant jusqu’à -10°C. Doté d’un autofocus rapide, précis et quasiment silencieux, ce 27 mm se présente comme un must have.