Fujifilm annonce le GFX100S, un moyen format de 102 Mp prometteur

On retrouve les fameux modes de simulation de film qui font tout le grain de Fujifilm, ici au nombre de 19. Un petit nouveau, appelé « Nostalgic Neg », fait son apparition. Caractérisé par une saturation élevée et des tonalités douces, Fujifilm explique : « Ce mode emploie des couleurs et des tons qui rappellent l' "American New Color", qui a émergé dans les années 1970 pour remplacer les images en noir et blanc par des photographies en couleurs et devenir la norme en photographie d'art ».