EOS R3 : Canon annonce son appareil photo hybride le plus abouti

Côté vidéo, l'EOS R3 n'est pas non plus en reste. Alors que l'on en savait peu avant la présentation officielle, Canon dévoile que son nouvel hybride peut filmer en 6K à 60 images par seconde en format RAW internet et en 4K jusqu' à 120 ips. Il semblerait que le constructeur a progressé du côté de la surchauffe qu'implique une capture vidéo prolongée à un tel format, comme l'indique le test réalisé par Techradar. Canon a également inclus le format Cinema Raw Light, qui permet de réduire drastiquement la taille des fichiers vidéos sans perdre en qualité d'image.