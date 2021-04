Polaroïd Go : un nouvel instantané au format (très) réduit

Voilà la réponse de la marque aux critiques qui ont été faites à propos de la taille et surtout du format de ses précédents instantanés. Bien qu’ils jouent indéniablement sur la corde rétro en conservant un design original, des appareils comme les Polaroïd Now ou OneStep+ sont particulièrement encombrants et peu pratiques à transporter. Polaroïd a trouvé la solution : la même chose, en plus petit et plus compact. Le Polaroïd Go est né, et avec lui, un nouveau format de pellicule.