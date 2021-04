Fujifilm mise sur le rétro pour son nouvel Instax Mini 40

On sait les Instax Mini plutôt chiches en options et réglages de prise de vue : c’est d’ailleurs tout le but de l’instantané. Le Mini 40 intègre tout de même le mode « Exposition automatique » introduit l’année passée dans l’Instax Mini 11. Celui-ci permet à l’appareil photo de sélectionner la juste vitesse d’obturation et la bonne dose de flash selon la situation, promettant ainsi des photos toujours réussies même en conditions lumineuses difficiles. À noter que le flash, qu'il est impossible de désactiver, a une portée de 30 cm à 2,7 m.