MSI intègre un mode Console (de jeu) à ses nouveaux écrans gamer

Le constructeur taïwanais introduit pour huit de ses écrans (voir liste ci-dessous) un mode « console » ingénieux. Une fois activé, ce dernier permet aux écrans 1440p concernés de prendre en charge le flux 4K de la PS5 (ou autre) et de le downscaler en QHD tout en gérant simultanément le HDR, précise la marque. En procédant de cette manière, MSI permet une qualité d'image considérablement meilleure qu'avec de la Full HD upscalée.

Parmi les écrans compatibles, le MPG ARTYMIS 343CQR, un nouveau moniteur gaming 1440p / 1 ms, incurvé 1000R, dopé à l'IA et certifié HDR400, attendu en décembre.

Rappelons que si la PS5 fait l'impasse sur le support 1440P, ce n'est pas le cas des nouvelles consoles de Microsoft, les Xbox Series X et S, qui gèrent toutes les deux nativement cette définition en plus du 1080p et de la 4K.