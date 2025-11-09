La PlayStation 5, vous connaissez. Console de salon dite de neuvième génération conçue et commercialisée par Sony, la bête est lancée il y a cinq ans, les 12 et 19 novembre 2020 aux États-Unis et dans le reste du monde.

Malgré ses nombreuses qualités qui en font l'une des consoles les plus vendues de tous les temps avec plus de 80 millions d'exemplaires écoulés, elle souffre – sans mauvais jeu de mot – d'un défaut de taille : 390 millimètres de long pour 260 mm de profondeur et 104 mm de large. Un volume important pour une « simple » console que même la version digital ne réduit que marginalement avec ses 92 mm de large.

Not From Concentrate (NFC) est une célèbre chaîne Youtube consacrée à la création de designs innovants pour des produits électroniques assez courants et la chaîne s'est ainsi fait connaître en mettant au point plusieurs mini-PC comme son dernier modèle en date, le Project Erebus qui, dans moins de 7 litres, intègre un AMD Ryzen 9 7950X3D et une GeForce RTX 4090.