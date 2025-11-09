Des moddeurs ont imaginé un redesign de la fameuse console de Sony afin de la rendre bien plus compacte que l'originale… sans contrepartie.
Projet qui n'a pas vocation à être produit à grande échelle, la Tiny PS5 Redux est un design intéressant qui autorise une meilleure dissipation thermique et une meilleure efficacité que la PlayStation 5 telle qu'elle est produite par Sony.
Offre partenaire
Avec plus de 12500 serveurs répartis dans 117 pays, Proton VPN vous permet de réduire votre ping et de garder votre gameplay fluide et réactif avec un minimum de lag.
Offre partenaire
Tiny PS5 : un premier essai convaincant
La PlayStation 5, vous connaissez. Console de salon dite de neuvième génération conçue et commercialisée par Sony, la bête est lancée il y a cinq ans, les 12 et 19 novembre 2020 aux États-Unis et dans le reste du monde.
Malgré ses nombreuses qualités qui en font l'une des consoles les plus vendues de tous les temps avec plus de 80 millions d'exemplaires écoulés, elle souffre – sans mauvais jeu de mot – d'un défaut de taille : 390 millimètres de long pour 260 mm de profondeur et 104 mm de large. Un volume important pour une « simple » console que même la version digital ne réduit que marginalement avec ses 92 mm de large.
Not From Concentrate (NFC) est une célèbre chaîne Youtube consacrée à la création de designs innovants pour des produits électroniques assez courants et la chaîne s'est ainsi fait connaître en mettant au point plusieurs mini-PC comme son dernier modèle en date, le Project Erebus qui, dans moins de 7 litres, intègre un AMD Ryzen 9 7950X3D et une GeForce RTX 4090.
Mais NFC ne s'intéresse pas qu'aux PC et il y a un peu plus d'un an, la chaîne avait fait sensation avec sa Tiny PS5, une version largement miniaturisée de la PlayStation 5 : un volume d'un peu plus de 3 litres… mais une chauffe un peu plus importante que sur le design de Sony et quelques soucis d'alimentation.
La Tiny PS5 Redux pour parfaire le concept
NFC a donc décidé de retourner à sa table de travail pour ce que la chaîne a baptisée la Tiny PS5 Redux : une version revue et corrigée avec une silhouette sensiblement différente et plus adaptée aux jeux les plus exigeants.
La chaîne Youtube a effectivement remarqué un problème avec certains jeux parmi les plus riches : la consommation de la PlayStation 5 augmente de manière sensible et l'échauffement se fait plus important. La Tiny PS5 se retrouvait alors en difficulté et des plantages survenaient de manière plus ou moins fréquente ce qui, bien sûr, n'a pas satisfait NFC qui a donc lancé le projet Tiny PS5 Redux lequel est aussi accessible aux amateurs… courageux.
Autant être clair, la Tiny PS5 Redux est sensiblement plus volumineuse que la Tiny PS5, mais à plus ou moins 6 litres, elle reste moins encombrante que la console de Sony. Il faut en revanche accepter un design beaucoup plus anguleux avec des formes plus basiques : une sorte de parallélépipède particulièrement soigné, mais sans la moindre rondeur. Pour en apprendre plus sur la conception de cette machine, le plus simple est encore de regarder la vidéo.
Une fois la machine pensée, dessinée et assemblée, NFC a pu en vérifier les meilleures performances sur le jeu Expedition 33. Des résultats qui confirment les progrès par rapport à la Tiny PS5, mais aussi par rapport à la machine d'origine signée Sony. Les gains sont impressionnants.
- Sony PS5 d'origine : 230 à 235 watts de consommation, environ 59°C,
- NFC Tiny PS5 : 220 à 225 W de consommation, environ 56°C,
- NFC Tiny PS5 Redux : moins de 220 W de consommation, environ 50°C.
Comme la chaîne l'explique, le projet Tiny PS5 Redux n'est pas à la portée de tous les moddeurs. Il implique beaucoup de travail et d'importantes dépenses pour aboutir à la conception de tous les éléments, mais le résultat n'en est pas moins remarquable. NFC vend sur sa boutique les fichiers nécessaires pour 8,95 dollars, mais précise également que ces fichiers sont prévues pour la PS5 model 1215A et seraient donc à ajuster pour les autres.