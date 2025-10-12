Et si la Nintendo 3DS avait toujours nourri le rêve secret de s'inviter dans nos salons ? Un moddeur passionné vient de réaliser ce souhait en concevant un élégant dock qui projette ses jeux sur grand écran avec une simplicité déconcertante.
Depuis son lancement, les amateurs de la console portable de Nintendo ont cherché mille et une astuces pour profiter de sa ludothèque unique sur une télévision. Les solutions, souvent complexes, passaient par des cartes de capture internes ou un streaming parfois capricieux vers un ordinateur. Aujourd'hui, un projet artisanal offre enfin une expérience unifiée et intuitive, rappelant avec malice sa grande sœur, la Switch.
Une seconde vie au salon
Le mod est assez bluffant. On glisse la 3DS dans son socle sur mesure, et l'image bascule comme par magie sur la télévision via un port HDMI. Pendant que l'on joue, la console se recharge sagement par USB-C, prête pour sa prochaine aventure nomade. Finis les branchements hasardeux ou la nécessité d'un PC allumé en permanence. Le dock s'occupe de tout, en toute autonomie.
Pour piloter ses jeux favoris depuis le canapé, le système intègre un adaptateur BlueRetro. Cette petite merveille permet de connecter n'importe quelle manette sans fil moderne, qu'il s'agisse d'une Switch Pro Controller ou d'une DualSense. Grâce à une modification matérielle fine, les commandes sont interprétées nativement par la 3DS, assurant une compatibilité parfaite. L'expérience est réactive, avec une latence quasi imperceptible, même sur des titres exigeants.
L'ingéniosité sous le capot
Le secret de cette transformation réside dans un berceau imprimé en 3D, au cœur duquel bat un mini-ordinateur Raspberry Pi. C'est lui qui orchestre le spectacle, en recevant le signal vidéo d'une carte de capture discrètement installée dans la console pour le diffuser en haute définition. Ce projet « fait maison » demande un certain savoir-faire en soudure et en assemblage, mais il incarne l'esprit d'une communauté prête à déplacer des montagnes pour ses consoles de cœur.
Bien plus qu’une simple prouesse technique, cette création redonne ses lettres de noblesse à la 3DS en lui offrant la polyvalence qui lui a toujours fait défaut. Cette station d’accueil redonne à la dernière véritable portable de Nintendo (désolé la Switch Lite) un rôle au salon que Nintendo n’a jamais officialisé, rappelant l’esprit du Game Boy Player, mais adapté à l’ère HDMI.