Le mod est assez bluffant. On glisse la 3DS dans son socle sur mesure, et l'image bascule comme par magie sur la télévision via un port HDMI. Pendant que l'on joue, la console se recharge sagement par USB-C, prête pour sa prochaine aventure nomade. Finis les branchements hasardeux ou la nécessité d'un PC allumé en permanence. Le dock s'occupe de tout, en toute autonomie.

Pour piloter ses jeux favoris depuis le canapé, le système intègre un adaptateur BlueRetro. Cette petite merveille permet de connecter n'importe quelle manette sans fil moderne, qu'il s'agisse d'une Switch Pro Controller ou d'une DualSense. Grâce à une modification matérielle fine, les commandes sont interprétées nativement par la 3DS, assurant une compatibilité parfaite. L'expérience est réactive, avec une latence quasi imperceptible, même sur des titres exigeants.