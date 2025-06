Alors que les gamers célèbrent (ou non) l'arrivée de la nouvelle console de Nintendo, certains curieux s'essaient à différentes expériences avec. Autant dire que la Switch 2 et ses accessoires sont décortiqués sous tous les angles par les joueurs et la presse spécialisée. L'un d'eux, aussi possesseur d'un Steam Deck s'est essayé à une expérience intéressante avec les deux systèmes.