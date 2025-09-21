Un kit complet redonne souffle à l’iPod Classic avec un boîtier en aluminium et verre, le chargement en USB‑C, le Bluetooth et même une option de recharge sans-fil, le tout en quasi plug‑and‑play. Mieux, l’opération reste accessible et documentée, avec un budget total d’environ 230 dollars hors iPod donneur et frais de port.
- L'installation est simple et ne nécessite pas de soudure, rendant le modding accessible même pour les novices.
L’iPod Classic a tiré sa révérence en 2014, scellant aussi la fin progressive du connecteur 30 broches au profit des nouvelles normes, un mouvement que l’on a suivi de près à propos de la bascule d’Apple vers l’USB‑C. Entre nostalgie et bidouille éclairée, une scène de modding redonne aujourd’hui une seconde vie au baladeur d’Apple avec des composants modernes et des finitions premium. Dans ce contexte, un kit dédié apporte le Bluetooth, un port USB‑C pour la charge, une option de recharge Qi et un châssis usiné façon vitrine des entrailles, sans renier l’ergonomie à molette qui a fait l’histoire de l’appareil.
Le kit qui modernise
Le coffret comprend un boîtier avant/arrière en aluminium avec panneaux en verre, cadre, visserie et surtout une carte électronique ajoutant Bluetooth et charge USB‑C, pensée pour les iPod 5e à 7e génération. La construction vise la simplicité d’assemblage, avec une démarche quasi plug‑and‑play et des outils basiques, même si la dépose du capot arrière exige un levier fin et de la patience. Le résultat délivre une esthétique sobre, des matériaux premium et une prise en main solide, dans une épaisseur accrue mais cohérente avec la batterie plus généreuse.
Le port USB‑C sert uniquement à charger l’iPod, tandis que la synchronisation musicale passe toujours par le connecteur 30 broches historique et iTunes/logiciels compatibles. Un témoin lumineux dédié informe de l’état de charge (rouge puis vert), la jauge à l’écran n’étant pas alimentée lors de la charge USB‑C. Cette approche évite de toucher à la carte mère, préservant la compatibilité générale tout en modernisant l’usage au quotidien.
L’appairage Bluetooth est simple et la portée dépasse les 6 mètres, avec une qualité audio stable constatée avec un casque Sony WH‑1000XM, tandis que certains modèles d’AirPods peuvent refuser la connexion selon le module utilisé. La sortie 3,5 mm demeure, mais les fiches TRRS à micro peuvent perturber l’audio quand les TRS standard fonctionnent normalement. Un mini‑haut‑parleur recrée le « clic » de la molette, et un Taptic Engine optionnel apporte des vibrations agréables au défilement, au prix de deux soudures simples.
Du disque dur à la carte SD
Remplacer le disque dur par un adaptateur iFlash Solo et une carte SD/SDXC réduit la consommation, accélère l’interface et fiabilise l’ensemble, l’adaptateur affichant un profil plus fin que le HDD d’origine. Le montage reste direct via la nappe ZIF, et convient aux iPod 5G/5.5G/6G/7G avec des limites qui dépendent des modèles et des cartes utilisées. Dans la pratique, cette conversion rend la machine plus robuste et prépare d’éventuelles hausses de capacité sans sacrifier l’autonomie.
Les capacités grimpent facilement au‑delà des 128 Go avec des cartes SDXC récentes et des montages adaptés, même si l’environnement logiciel et les bases de données musicales imposent des contraintes à considérer. L’OS alternatif Rockbox reste une voie connue pour dépasser les limites du firmware Apple et gérer de très larges bibliothèques, un sujet couvert de longue date dans nos colonnes. Selon les retours de terrain, le très haut stockage requiert un paramétrage soigneux et un suivi des builds, ce qui n’est pas spécifique à ce kit mais à l’écosystème iPod moddé.
Côté coût, comptez environ 155 dollars pour le kit principal, 13 dollars pour boutons/commutateurs, 19 dollars pour la batterie 3 800 mAh, 37 dollars pour l’adaptateur iFlash Solo et environ 8 dollars pour un Taptic Engine, hors iPod donneur et frais. L’opération reste largement accessible sans soudure si l’on fait l’impasse sur la recharge sans‑fil et le retour haptique, avec un guidage clair des étapes. L’ensemble s’inscrit dans l’air du temps, où l’USB‑C domine désormais le parc d’accessoires et câbles, accélérant la transition déjà observée chez Apple ces dernières années.