Le coffret comprend un boîtier avant/arrière en aluminium avec panneaux en verre, cadre, visserie et surtout une carte électronique ajoutant Bluetooth et charge USB‑C, pensée pour les iPod 5e à 7e génération. La construction vise la simplicité d’assemblage, avec une démarche quasi plug‑and‑play et des outils basiques, même si la dépose du capot arrière exige un levier fin et de la patience. Le résultat délivre une esthétique sobre, des matériaux premium et une prise en main solide, dans une épaisseur accrue mais cohérente avec la batterie plus généreuse.

Le port USB‑C sert uniquement à charger l’iPod, tandis que la synchronisation musicale passe toujours par le connecteur 30 broches historique et iTunes/logiciels compatibles. Un témoin lumineux dédié informe de l’état de charge (rouge puis vert), la jauge à l’écran n’étant pas alimentée lors de la charge USB‑C. Cette approche évite de toucher à la carte mère, préservant la compatibilité générale tout en modernisant l’usage au quotidien.