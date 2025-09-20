Concrètement, les ateliers gagneront du temps sur l’accès, l’évaluation et le remplacement des pièces les plus sollicitées, avec moins de risques de casse intermédiaire. Si des grands noms du désossage comme iFixIt n'ont pas encore scruté les entrailles des derniers smartphones d'Apple, aucun doute que ces améliorations seront remarquées et reflétées par une meilleure note de réparabilité.

Pour l’utilisateur, une machine plus réparable, c’est une durée de vie prolongée et un coût de possession mieux maîtrisé, notamment après la période de garantie. Et pour le secteur, ce design va dans le sens d’une électronique plus durable, objectif revendiqué par Apple dans sa doctrine de « longévité par la conception », à condition que les pratiques logicielles suivent le rythme du matériel.

En filigrane, l’iPhone 17 Pro adopte une posture plus accueillante envers la clé de précision et la plaque d’ouverture, sans renoncer aux ambitions de performance qui rendent chaque démontage plus responsable qu’hasardeux.