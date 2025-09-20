Apple avait insisté lors de son keynote sur la robustesse de l’iPhone 17 Pro, bien supérieure à celle des précédents modèles, assurant que l’aluminium choisi offrait légèreté, solidité et une meilleure gestion thermique. Le contraste est d’autant plus marqué que l’iPhone 16 Pro, et son châssis en titane, avait été salué pour sa résistance.

Rappelons aussi que si les acheteurs des nouveaux iPhone sont généralement parmi les plus soigneux, les simples visiteurs en Apple Store prennent moins de gants et n'hésitent pas à martyriser les pauvres smartphones lors de leur manipulation.

Cette polémique rappelle d’autres épisodes célèbres : l’iPhone 5 et ses bords rapidement usés, l’iPhone 7 « Noir de jais » extrêmement sensible aux rayures, ou encore le « bendgate » de l’iPhone 6. À chaque fois, l'image de la marque a souffert quelques semaines, même si la polémique vient toujours à s'éteindre d'elle-même.

Si vous attendez toujours votre IPhone 17, ou avez déjà reçu votre exemplaire, nous vous invitons à la prudence et à protéger votre précieux avec une coque pour éviter tout dommage accidentel. Oui, le modèle Orange est très beau, mais il le sera encore plus sans quelques vilaines rayures.