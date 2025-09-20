À peine arrivé en boutique, l’iPhone 17 Pro fait parler de lui pour de mauvaises raisons. Plusieurs utilisateurs pointent la fragilité de son boîtier, certains modèles de démonstration affichant des rayures ou des éclats au bout de seulement quelques heures d’utilisation.
Le lancement d’un nouvel iPhone est toujours accompagné d’une avalanche de réactions, et l'iPhone 17 Pro n'échappera pas à cette tradition. Baptisé « scratchgate » sur les réseaux sociaux, le phénomène met en cause la résistance de la nouvelle génération de smartphones, pourtant vantée par Apple lors de sa présentation de rentrée. Les premières images publiées montrent des unités de démonstration déjà abîmées, soulevant des questions sur la durabilité du nouvel aluminium utilisé à la place du titane et du dos en Ceramic Shield, une première pour la gamme iPhone.
Des iPhone d'exposition bien amochés après seulement 24 heures
Les premières alertes sont venues de Chine, où des photos relayées sur Weibo montraient des iPhone 17 Pro rayés seulement 24 heures après leur arrivée en magasin. Aux États-Unis et en Europe, le constat est similaire : des modèles de démonstration dans des Apple Store présentent des rayures prononcées, parfois même des éclats de peinture, en particulier sur les versions bleu foncé et noir. Le problème semble identique sur l'iPhone Air.
Les témoignages indiquent que le simple contact avec un chargeur MagSafe peut laisser une marque circulaire sur la coque. Ce qui pourrait être pris pour des cas isolés semble en réalité concerner plusieurs points de vente dans le monde, avec des remontées en France, notamment à Lyon et Paris comme le précisent nos confrères de MacGénération.
Certaines images partagées en ligne montrent aussi des coins abîmés ou de petites fissures sur le châssis en aluminium, alimentant l’idée que la finition est plus vulnérable que prévu, tout du moins sur ces modèles envoyés dans les magasins de la marque.
Un nouveau "gate" pour Apple, qui en a vu d'autres
Apple avait insisté lors de son keynote sur la robustesse de l’iPhone 17 Pro, bien supérieure à celle des précédents modèles, assurant que l’aluminium choisi offrait légèreté, solidité et une meilleure gestion thermique. Le contraste est d’autant plus marqué que l’iPhone 16 Pro, et son châssis en titane, avait été salué pour sa résistance.
Rappelons aussi que si les acheteurs des nouveaux iPhone sont généralement parmi les plus soigneux, les simples visiteurs en Apple Store prennent moins de gants et n'hésitent pas à martyriser les pauvres smartphones lors de leur manipulation.
Cette polémique rappelle d’autres épisodes célèbres : l’iPhone 5 et ses bords rapidement usés, l’iPhone 7 « Noir de jais » extrêmement sensible aux rayures, ou encore le « bendgate » de l’iPhone 6. À chaque fois, l'image de la marque a souffert quelques semaines, même si la polémique vient toujours à s'éteindre d'elle-même.
Si vous attendez toujours votre IPhone 17, ou avez déjà reçu votre exemplaire, nous vous invitons à la prudence et à protéger votre précieux avec une coque pour éviter tout dommage accidentel. Oui, le modèle Orange est très beau, mais il le sera encore plus sans quelques vilaines rayures.