La scène a des allures de duel. Face aux doutes sur la solidité de son nouvel iPhone Air, un dirigeant d’Apple jette l’appareil à un journaliste avec une simple consigne : « Essayez de le plier ». Un geste de défi pour exorciser un vieux démon, celui du bendgate.
- Lors d'une démonstration, un dirigeant d'Apple défie un journaliste de plier le nouvel iPhone 17 Air.
- L'iPhone 17 Air, conçu en titane de grade 5, promet une solidité supérieure après le scandale du bendgate de 2014.
- Cette approche proactive montre qu'Apple a appris de ses erreurs passées et mise sur la durabilité de son produit.
Avec ses 5,6 millimètres, l’iPhone 17 Air est une prouesse de finesse qui ranime un souvenir douloureux. L’ombre de l’iPhone 6 Plus et de sa fâcheuse tendance à se courber plane sur ce lancement. Apple ne pouvait ignorer cette angoisse et a choisi de l’affronter de la manière la plus directe qui soit.
Une démonstration risquée mais efficace
L’échange se déroule avec des journalistes américains lors d'une session post keynote. John Ternus, le responsable de l’ingénierie matérielle, assure que le design a passé tous les tests de résistance internes. Mais Greg Joswiak, le patron du marketing, préfère un acte à des paroles. Il lance l’appareil et met au défi son interlocuteur de le tordre. Un geste surprenant, presque théâtral, pour un produit aussi onéreux.
Le journaliste s’exécute, applique une force considérable sur le châssis ultra-fin. L’appareil fléchit légèrement, c’est un fait, mais reprend sa forme initiale sans aucun dommage apparent dès que la pression est relâchée. La démonstration est faite. Le message est clair : cet iPhone ne se pliera pas.
Exorciser les fantômes du passé
Cette démonstration de force n’est pas un hasard. Elle est la réponse tardive à un scandale qui a marqué l’entreprise : le bendgate de 2014. À l’époque, les iPhone 6 et surtout 6 Plus se pliaient dans les poches, causant des pannes d’écran connues sous le nom de Touch Disease. Des documents ont plus tard révélé qu’Apple connaissait la fragilité relative de ces modèles avant même leur sortie.
Là où Apple avait à l'époque choisi de minimiser le problème, affirmant que les cas étaient isolés, la firme opte aujourd’hui pour l’offensive. La confiance affichée par ses dirigeants tranche radicalement avec la gestion de crise d'il y a dix ans.
Le secret de cette nouvelle assurance réside dans le matériau. L’iPhone 17 Air est conçu avec un cadre en titane de grade 5, un alliage reconnu pour sa grande rigidité. Ce choix technique, combiné à une structure interne renforcée autour de la batterie, permet d’atteindre cette finesse record sans sacrifier la solidité.
Ce geste audacieux est plus qu’une simple opération de communication. C’est la preuve qu’Apple a tiré les leçons de ses erreurs passées. Reste maintenant à l’iPhone 17 Air de confirmer cette promesse de durabilité entre les mains des utilisateurs.
Source : Tom's Guide