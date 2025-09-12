L’échange se déroule avec des journalistes américains lors d'une session post keynote. John Ternus, le responsable de l’ingénierie matérielle, assure que le design a passé tous les tests de résistance internes. Mais Greg Joswiak, le patron du marketing, préfère un acte à des paroles. Il lance l’appareil et met au défi son interlocuteur de le tordre. Un geste surprenant, presque théâtral, pour un produit aussi onéreux.

Le journaliste s’exécute, applique une force considérable sur le châssis ultra-fin. L’appareil fléchit légèrement, c’est un fait, mais reprend sa forme initiale sans aucun dommage apparent dès que la pression est relâchée. La démonstration est faite. Le message est clair : cet iPhone ne se pliera pas.