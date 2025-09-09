Ce soir à 19h, Apple tient sa grande keynote de rentrée à Cupertino. Au menu : iPhone 17 (dont un modèle Air plus fin), Apple Watch Series 11 / Ultra 3, et possiblement de nouveaux AirPods Pro. Suivez toutes les annonces en direct avec notre live, nos premiers décryptages et les liens vers nos articles dédiés.
L’événement de septembre est traditionnellement celui de l’iPhone. Cette édition 2025, baptisée “Wow en vue”, ne devrait pas déroger à la règle : au programme (selon les rumeurs les plus sérieuses) : les iPhone 17 avec un nouveau modèle iPhone 17 Air ultra-fin, une fournée rafraîchie d'Apple Watch (Series 11, Ultra 3, SE 3) et potentiellement des AirPods Pro 3 remaniés.
On vous embarque en live dès 19h, avec les infos clés, les prix, les dates et nos analyses à chaud. Le show sera diffusé sur apple.com, l’appli Apple TV et la chaîne YouTube officielle d’Apple.
18:45C'est parti pour la Keynote de rentrée d'Apple !
Nous sommes en place pour couvrir toutes les annonces en direct. iPhone 17, Watch (Series 11, Ultra 3, SE 3) et potentiellement des AirPods Pro 3 remaniés… et peut-être quelques surprises, Apple devrait dévoiler de nombreux produits lors de cet événement.
Keynote septembre 2025 : qu’attendre de l’événement d’Apple ?
Comme chaque année, la rentrée rime avec nouveaux iPhone. L’événement du 9 septembre 2025, affublé du slogan “Wow en vue”, devrait marquer l’arrivée de la gamme iPhone 17. Apple y présenterait non seulement ses modèles classiques (17, Pro, Pro Max), mais aussi un tout nouveau iPhone 17 Air, pensé comme une alternative plus fine et élégante au modèle « Plus ». Un repositionnement qui pourrait bouleverser la hiérarchie dans la gamme.
Les Apple Watch ne devraient pas être en reste : une Series 11 au design peaufiné et à la santé toujours plus connectée, une Ultra 3 tournée vers l’endurance et peut-être même une SE 3 plus abordable pour compléter l’offre. De quoi confirmer que la montre reste un pilier dans l’écosystème maison.
Autre produit attendu : les AirPods Pro 3, annoncés plus compacts et dotés de nouveaux capteurs. La rumeur évoque même des fonctions santé et une intégration poussée avec iOS 26.
Enfin, certains espèrent voir Apple mettre en avant Apple Intelligence, son ambitieux projet d’IA intégrée. Mais à la veille de l’événement, tout laisse penser que la firme préférera concentrer les projecteurs sur son matériel, au détriment des démos logicielles.
En résumé, iPhone, Watch et AirPods devraient tenir le haut de l’affiche ce soir, avec comme toujours une question clé : à quel prix en Europe et dès quand pourrez-vous les acheter ?