Comme chaque année, la rentrée rime avec nouveaux iPhone. L’événement du 9 septembre 2025, affublé du slogan “Wow en vue”, devrait marquer l’arrivée de la gamme iPhone 17. Apple y présenterait non seulement ses modèles classiques (17, Pro, Pro Max), mais aussi un tout nouveau iPhone 17 Air, pensé comme une alternative plus fine et élégante au modèle « Plus ». Un repositionnement qui pourrait bouleverser la hiérarchie dans la gamme.

Les Apple Watch ne devraient pas être en reste : une Series 11 au design peaufiné et à la santé toujours plus connectée, une Ultra 3 tournée vers l’endurance et peut-être même une SE 3 plus abordable pour compléter l’offre. De quoi confirmer que la montre reste un pilier dans l’écosystème maison.

Autre produit attendu : les AirPods Pro 3, annoncés plus compacts et dotés de nouveaux capteurs. La rumeur évoque même des fonctions santé et une intégration poussée avec iOS 26.

Enfin, certains espèrent voir Apple mettre en avant Apple Intelligence, son ambitieux projet d’IA intégrée. Mais à la veille de l’événement, tout laisse penser que la firme préférera concentrer les projecteurs sur son matériel, au détriment des démos logicielles.

En résumé, iPhone, Watch et AirPods devraient tenir le haut de l’affiche ce soir, avec comme toujours une question clé : à quel prix en Europe et dès quand pourrez-vous les acheter ?