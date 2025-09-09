La grande nouveauté de l’Apple Watch Ultra 3 est l’intégration de la connectivité satellite. Inspirée de celle déjà proposée sur l’iPhone, elle permet d’utiliser la fonction SOS même en dehors des zones couvertes par le réseau cellulaire. Apple évoque aussi la possibilité d’envoyer des messages textes par satellite en dehors des situations d’urgence, renforçant ainsi l’attrait de la montre pour les randonneurs et voyageurs.

En parallèle, l’Ultra 3 inaugure la 5G. Cette variante allégée de la norme mobile n’offre pas les mêmes débits que la version classique, mais apporte une meilleure efficacité énergétique et une connectivité plus fiable que la LTE. Comme avec les précédents Apple Watch Ultra, le modèle Cellulaire est le seul disponible.

Enfin, Apple introduit un suivi de la tension artérielle. La montre n’indique pas de valeurs systolique et diastolique comme un tensiomètre médical, mais suit les variations et peut alerter en cas de tendance à l’hypertension. Associée à d’autres données de santé et à la possibilité de partager les résultats avec un professionnel, cette fonctionnalité élargit encore le rôle de prévention de l’Apple Watch.