Apple vient de dévoiler l’Apple Watch Ultra 3. Au programme : un écran plus grand, la connectivité satellite et, pour la première fois, la compatibilité 5G.
- L'Apple Watch Ultra 3 intègre la connectivité satellite et la 5G, améliorant communication et localisation en extérieur.
- Un suivi de la tension artérielle est ajouté, alertant sur les variations sans fournir de mesures précises.
- La montre bénéficie d'un écran plus grand, d'une recharge rapide, et d'une autonomie de 42 heures.
Deux années sans mise à jour, c'est long, mais Apple a souhaité prendre le temps pour proposer une nouvelle Apple Watch Ultra chargée en nouveautés. Présentée lors du keynote du 9 septembre, la nouvelle Apple Watch Ultra 3 confirme la volonté d’Apple de renforcer sa gamme destinée aux utilisateurs exigeants et aux amateurs d’activités outdoor pour courir après des compétiteurs bien installés comme Garmin ou encore Huawei. Après deux générations déjà bien établies, cette troisième itération ne change pas radicalement de design, mais introduit plusieurs évolutions notables sous le capot afin d'analyser plus finement la santé des utilisateurs, mais aussi une connectivité renforcée pour se repérer et communiquer, même en pleine nature à des kilomètres de toute civilisation.
Une connexion satellite et la 5G pour faire de l'Apple Watch Ultra 3 la montre la plus connectée du moment
La grande nouveauté de l’Apple Watch Ultra 3 est l’intégration de la connectivité satellite. Inspirée de celle déjà proposée sur l’iPhone, elle permet d’utiliser la fonction SOS même en dehors des zones couvertes par le réseau cellulaire. Apple évoque aussi la possibilité d’envoyer des messages textes par satellite en dehors des situations d’urgence, renforçant ainsi l’attrait de la montre pour les randonneurs et voyageurs.
En parallèle, l’Ultra 3 inaugure la 5G. Cette variante allégée de la norme mobile n’offre pas les mêmes débits que la version classique, mais apporte une meilleure efficacité énergétique et une connectivité plus fiable que la LTE. Comme avec les précédents Apple Watch Ultra, le modèle Cellulaire est le seul disponible.
Enfin, Apple introduit un suivi de la tension artérielle. La montre n’indique pas de valeurs systolique et diastolique comme un tensiomètre médical, mais suit les variations et peut alerter en cas de tendance à l’hypertension. Associée à d’autres données de santé et à la possibilité de partager les résultats avec un professionnel, cette fonctionnalité élargit encore le rôle de prévention de l’Apple Watch.
Un petit gain de performances, et le support de la recharge rapide
L’Apple Watch Ultra 3 conserve les lignes de ses prédécesseures, mais adopte un écran de 422 x 514 pixels, contre 410 x 502 sur l’Ultra 2. Les bordures réduites permettent d’augmenter la surface d’affichage sans agrandir le boîtier. Comme la Series 10, elle bénéficie aussi d’une dalle LTPO3 OLED, plus lumineuse avec un pic à 3 000 nits, et plus lisible même sous des angles difficiles, avec une luminosité minimale réduite à 1 nit pour préserver le confort en mode affichage permanent.
Côté performances, la nouvelle puce S11 alimente la montre. Elle gagne en compacité, ce qui permet de libérer de l’espace interne pour loger une batterie légèrement plus grande. Le Neural Engine à 4 cœurs, les 64 Go de stockage et la compatibilité Ultra Wideband sont toujours de la partie.
Dernière évolution notable : la recharge, qui devient plus rapide grâce à une bobine redimensionnée et un nouveau dos en métal à la place du céramique. Apple annonce une montée à 80 % en une demi-heure, soit un gain de 15 minutes par rapport à l’Ultra 2. L'autonomie est elle de 42 heures, une belle amélioration par rapport aux 36 heures annoncées pour l'Apple Watch Ultra 2.
Apple Watch Ultra 3 : prix et disponibilité
L'Apple Watch Ultra 3 sera disponible en précommande ce vendredi 12 septembre, pour une sortie le 19 septembre prochain. Un seul modèle 49 mm est proposé à un prix de 899€.
Article en cours de rédaction…