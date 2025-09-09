Apple vient de présenter la nouvelle Apple Watch Series 11, nouvelle itération de sa montre connectée, incluant le suivi de l'hypertension et un modem 5G. L'Apple Watch SE 3 de son côté se met à jour et se modernise pour toucher un plus large public.
Tim Cook était pile à l'heure, comme chaque mois de septembre depuis de nombreuses années. Le patron d'Apple a profité de ce keynote de rentrer pour lever le voile sur la nouvelle génération d'Apple Watch. Cette année, la Series 10 laisse sa place à la Series 11, une nouvelle montre connectée qui vient améliorer la précédente itération. Si d'apparence l'Apple Watch semble faire du surplace, le constructeur a prévu quelques modifications internes et plutôt intéressantes sur le papier pour vous permettre de surveiller plus précisément votre santé, et rester connecté en toutes circonstances.
Apple Watch Series 11 : suivi de l'hypertension et connectivité 5G au programme
L'Apple Watch Series 11 reste dans la droite lignée du précédent modèle. Elle est toujours proposée en deux tailles d'écran de 42 et 46 mm. Elle conserve aussi le même boitier, avec une épaisseur de 9,7 mm, mais se pare de nouveaux coloris. Les finitions Aluminium sont complétés par des modèles en titane, plus onéreux mais aussi moins sensibles aux rayures et plus statutaires pour les amateurs de belles montres.
L'écran LPTO 3 affiche toujours une luminosité maximale de 2 000 nits, 1 000 de moins que le modèle Ultra ou les Samsung Galaxy Watch 8, mais toujours suffisants dans la plupart des situations, comme nous l'avions souligné l'année dernière dans notre test de l'Apple Watch Series 10. Il est aussi annoncé deux fois plus résistant face aux rayures.
Comme souvent avec les produits Apple, les mises à jour les plus importantes sont invisibles. L'Apple Watch Series 11 intègre un nouveau SiP, la puce Apple S11, qui intègre la connectivité 5G. La montre connectée, dans sa version cellulaire, pourra ainsi utiliser les réseaux mobiles 5G pour télécharger plus rapidement une carte, un album ou un podcast.
La nouvelle puce offrira aussi un peu plus de puissance, notamment pour les outils d'intelligence artificielle intégrés à watchOS 26, la nouvelle version du système d'exploitation qui accompagnera le lancement de cette montre. L'autonomie reste enfin annoncée à 24 heures, pas de progrès de ce côté-là, mais la recharge rapide reste de la partie sur les chargeurs compatibles branchés à un bloc secteur d'au moins 20W.
Du côté de la santé, l'Apple Watch Series 11 comprend un nouveau capteur permettant la mesure de l'hypertension artérielle. De la même manière que la température corporelle, la montre connectée ne donnera pas de données précises, mais des notifications pour alerter l'utilisateur en cas d'anomalies, et l'inviter à consulter un professionnel de santé.
L'Apple Watch affiche également un score de sommeil qui vous indique la qualité de votre dernière nuit. Plus simple qu'analyser les données actuelles une par une comme aujourd'hui.
Apple Watch SE 3 : la montre connectée d'entrée de gamme se modernise
Après trois ans sans mises à jour, l'Apple Watch SE revient dans une troisième version. La montre d'entrée de gamme d'Apple conserve le même design que la précédente version, avec ces grosses bordures, mais gagne l'écran toujours allumé et les gestes comme le pincer pour valider.
L'Apple Watch SE 3 est motorisée par le SiP Apple S10, la même puce que l'Apple Watch Series 10. Par rapport à une SE 2, la montée en puissance devrait être clairement visible pour les utilisateurs souhaitant renouveler leur modèle. L'Apple Watch SE 3 gagne également la détection des chutes.
L'autonomie est toujours fixée à 18 heures sur une charge, et probablement plus d'une journée dans les faits, comme toutes les Apple Watch avant elles. Elle propose malgré tout la charge rapide.
