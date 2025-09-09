Comme souvent avec les produits Apple, les mises à jour les plus importantes sont invisibles. L'Apple Watch Series 11 intègre un nouveau SiP, la puce Apple S11, qui intègre la connectivité 5G. La montre connectée, dans sa version cellulaire, pourra ainsi utiliser les réseaux mobiles 5G pour télécharger plus rapidement une carte, un album ou un podcast.

La nouvelle puce offrira aussi un peu plus de puissance, notamment pour les outils d'intelligence artificielle intégrés à watchOS 26, la nouvelle version du système d'exploitation qui accompagnera le lancement de cette montre. L'autonomie reste enfin annoncée à 24 heures, pas de progrès de ce côté-là, mais la recharge rapide reste de la partie sur les chargeurs compatibles branchés à un bloc secteur d'au moins 20W.

Du côté de la santé, l'Apple Watch Series 11 comprend un nouveau capteur permettant la mesure de l'hypertension artérielle. De la même manière que la température corporelle, la montre connectée ne donnera pas de données précises, mais des notifications pour alerter l'utilisateur en cas d'anomalies, et l'inviter à consulter un professionnel de santé.

L'Apple Watch affiche également un score de sommeil qui vous indique la qualité de votre dernière nuit. Plus simple qu'analyser les données actuelles une par une comme aujourd'hui.