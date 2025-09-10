Avec watchOS 26, l’Apple Watch sera capable d’analyser en arrière-plan la réponse des vaisseaux sanguins aux battements du cœur, grâce au capteur optique intégré. Sur une période de 30 jours, l’algorithme peut détecter des signes persistants d’hypertension et alerter l’utilisateur.

Introduite avec la Series 11 et l’Ultra 3, cette fonctionnalité est finalement étendue à l’Apple Watch Series 9, à la Series 10 et à l’Ultra 2. Les modèles plus anciens restent exclus, faute de capteurs suffisamment avancés pour alimenter l’algorithme. Le système utilise le capteur de fréquence cardiaque, avec de nouveaux algorithmes pour détecter les signaux d'hypertension.

Pour Apple, l’objectif est clair : proposer un outil de prévention sur une pathologie touchant des centaines de millions de personnes dans le monde. Les notifications ne remplacent pas un tensiomètre médical, mais elles permettent d’alerter et d’encourager une consultation médicale en cas de suspicion d’hypertension chronique. La marque précise aussi que cette fonction est destinée aux personnes de plus de 22 ans, non enceintes et sans diagnostic préalable.