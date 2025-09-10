Apple a officialisé deux nouvelles fonctions santé avec watchOS 26 : les notifications d’hypertension et le score de sommeil. Bonne nouvelle, elles ne sont pas réservées aux toutes dernières montres.
- Apple a lancé watchOS 26 avec des fonctions de santé, dont les notifications d’hypertension et un score de sommeil.
- Ces nouvelles fonctionnalités ne sont pas exclusives aux nouveaux modèles, plusieurs anciennes montres en bénéficient.
- Le score de sommeil sera accessible sur les Apple Watch à partir de la Series 6 et nécessite un iPhone 11 ou plus récent.
Les nouvelles Apple Watch Series 11 et Ultra 3 sont désormais officielles, mais Apple ne lâche pas encore ses anciens modèles. Lors de son événement « Awe Dropping », Apple a présenté ses dernières montres connectées qui inaugurent des outils de suivi inédits. Parmi eux, la détection des signes d’hypertension et une évaluation détaillée de la qualité du sommeil. Deux ajouts qui renforcent encore la dimension médicale et préventive de la montre connectée. Mais contrairement à ce que laissait entendre la keynote, ces fonctions ne seront pas exclusives aux nouveaux modèles. Selon les notes de mise à jour de watchOS 26, elles arrivent aussi sur plusieurs générations déjà disponibles, y compris certaines sorties il y a plusieurs années.
Le suivi de la tension artérielle disponible à partir de l'Apple Watch Series 9
Avec watchOS 26, l’Apple Watch sera capable d’analyser en arrière-plan la réponse des vaisseaux sanguins aux battements du cœur, grâce au capteur optique intégré. Sur une période de 30 jours, l’algorithme peut détecter des signes persistants d’hypertension et alerter l’utilisateur.
Introduite avec la Series 11 et l’Ultra 3, cette fonctionnalité est finalement étendue à l’Apple Watch Series 9, à la Series 10 et à l’Ultra 2. Les modèles plus anciens restent exclus, faute de capteurs suffisamment avancés pour alimenter l’algorithme. Le système utilise le capteur de fréquence cardiaque, avec de nouveaux algorithmes pour détecter les signaux d'hypertension.
Pour Apple, l’objectif est clair : proposer un outil de prévention sur une pathologie touchant des centaines de millions de personnes dans le monde. Les notifications ne remplacent pas un tensiomètre médical, mais elles permettent d’alerter et d’encourager une consultation médicale en cas de suspicion d’hypertension chronique. La marque précise aussi que cette fonction est destinée aux personnes de plus de 22 ans, non enceintes et sans diagnostic préalable.
Le score de sommeil pour toutes les montres sous watchOS 26
Autre nouveauté introduite avec watchOS 26 et les nouvelles Apple Watch, le score de sommeil vise à offrir une vision globale de la qualité des nuits. L’Apple Watch analyse la durée, la régularité des horaires de coucher, les réveils nocturnes et la répartition entre les différents cycles (profond, paradoxal, léger). Chaque nuit est ainsi notée, avec un décryptage des points à améliorer en fonction des moyennes personnelles.
Apple indique que cette fonction a été développée sur la base de plus de 5 millions de nuits enregistrées dans le cadre de l’Apple Heart and Movement Study. Elle s’appuie également sur les recommandations de la National Sleep Foundation et de la World Sleep Society.
Bonne nouvelle pour les utilisateurs : le score de sommeil sera disponible sur toutes les Apple Watch à partir de la Series 6, ainsi que sur les Apple Watch SE de 2ᵉ génération et toutes les Ultra. La seule condition sera de disposer d’un iPhone 11 ou plus récent, sous iOS 26. En pratique, cela signifie que la grande majorité des montres encore utilisées pourra accéder à cette fonction, une bonne nouvelle pour tous les porteurs d'Apple Watch qui souhaitent garder leur montre encore quelques mois supplémentaires.