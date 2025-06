Des projets tous plus farfelus les uns que les autres, mais qui reposent sur une même recette, savant mélange de nostalgie, de dérision et de persévérance. Évidemment, on pourra discuter de l’intérêt pratique de telles démonstrations, mais il est toujours réjouissant de constater à quel point l’informatique peut encore se mouvoir en terrain d’expérimentation joyeux. Et parfois, ça suffit à captiver.