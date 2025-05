Alors que Windows 95 s'apprête à célébrer son 30e anniversaire cette année, l'intérêt pour cet ancien système d'exploitation qui a démocratisé l'informatique auprès du grand public ne faiblit pas. Les éléments visuels caractéristiques de cette époque, notamment les fonds d'écran, continuent de susciter une certaine nostalgie chez les amateurs de technologie. C'est dans ce contexte qu'un utilisateur de la plateforme Reddit a entrepris un projet ambitieux : recréer avec minutie le fond d'écran d'installation de Windows 95 en résolution 4K. Pas de mise à l'échelle par intelligence artificielle ici, non non ! On parle d'une recréation fidèle de chaque image le composant.