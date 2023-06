Vous connaissez tous cette image... et maintenant, vous pouvez la télécharger en 4K !

Eh oui, qui ne connait pas la célèbre colline verdoyante et le joli ciel bleu qui se cachaient derrière tant d'écrans à l'époque ? Cette image, appelée Bliss, et a été capturée en 1996 par un photographe américain du nom de Charles O'Rear. Pour les plus curieux, sachez qu'elle a été prise à l'aide d'un appareil photo Mamiya RZ67 dans un endroit appelé Los Carneros, en Californie. Ce n'est qu'en l'an 2000 que Microsoft en rachètera les droits afin de l'incorporer à son OS un an plus tard.